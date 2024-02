BBB 24: Fernanda e Alane protagonizam climão na Prova do Líder

A noite de quinta-feira (8) foi marcada por um clima de tensão na Prova do Líder do BBB 24. As sisters Alane e Fernanda protagonizaram um momento de disputa acirrada durante a busca por um perfume, gerando comentários entre os participantes e nas redes sociais.

Na prova de resistência, os brothers precisavam ficar segurando uma mão presa em um totem e, quando um produto fosse anunciado no telão, buscar a caixa correspondente no depósito e entregá-la na casa. Durante a madrugada, um perfume foi o item sorteado, e Alane e Fernanda, posicionadas lado a lado, dispararam em direção à mesma caixa.

As duas iniciaram uma disputa física, puxando uma da outra, com Alane chegando a agarrar Fernanda com a perna. A confeiteira conseguiu segurar a caixa e correr para a base, enquanto Alane, desanimada, encontrou outro perfume próximo.

Após a rodada, Alane comentou o episódio com outros brothers. "Ela tentou tirar da minha mão, mas eu achei. Égua, nunca vi isso", disse a paraense. Mais tarde, Fernanda foi eliminada da prova por não conseguir entregar a caixa dentro do tempo limite. Alane, Beatriz e Deniziane, que formam um grupo rival à confeiteira no jogo, comemoraram a sua saída.

Em conversa com outros participantes, Fernanda contou o atrito entre as duas. "Tinha um perfume entre eu e ela, e outro do lado do Buda [Lucas Henrique]. Falei: Vou disputar esse. Fomos nós duas na mesma caixa, ela falou: tem outro lá. O de lá é do Buda, não ia conseguir. Aí eu puxei dela, ela deu uma cambaleada e [falou]: 'Égua, Que isso, Fernanda, não precisa disso'. Claro que precisa, eu não ia conseguir nunca", narrou.

"Ela ficou put*, deve ter comemorado horrores que eu saí. Porque eu puxei da mão dela mesmo, aí foi quem é mais forte, mas não tinha o perfume (por perto)", justificou a sister.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)