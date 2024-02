BBB 24: Alane fica boquiaberta com performance de Fernanda na Festa do Líder

Alane e Fernanda surpreenderam os participantes da casa e a web ao interagirem bem na Festa do Líder, na madrugada desta quinta-feira (8). Com o tema ‘Moulin Rouge’ e acompanhada de bailarinos, a sister fez uma apresentação especial para os brothers no palco da festa.

Em certo momento, Alane fica boquiaberta com a beleza e elogia a rival. “Que lindo isso!”, comentou a paraense. Fernanda, que esqueceu o jogo durante a festa, também elogiou a bailarina que estava de peruca vermelha: “Olha como a Alane tá legal, parece a Ariel!”, disse animada.

Beatriz, recentemente ameaçada pela confeiteira no 'Sincerão', se divertiu com a performance burlesca e elogiou a escolha do tema e produção. Confira!

Moulin Rouge

Antes da festa, Fernanda reuniu os brothers na sala e explicou o conceito que pensou para sua primeira festa. A sister se inspirou no tema 'Moulin Rouge' e pediu para todos se sentirem lindos. "Tem muito brilho, muito glamour, muito luxo! É uma festa muito luxuosa e eu queria realmente que todo mundo estivesse muito bonito, todos ficassem lindos e se sentissem belos", declarou empolgada.

