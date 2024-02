BBB 24: Rodriguinho diz que não vai mais "passar pano" para Fernanda

Durante uma conversa com Pitel, no BBB 24, Rodriguinho desabafou sobre sua relação estremecida com Fernanda. De acordo com o cantor, ela se tornou fria e distante com ele, uma atitude que ele não irá perdoar.

"Não sei qual o problema dela, mas ela me tratou igual trata o Davi. Não sei o que ela tem e agora não quero mais saber. Não quero ninguém me adulando, mas a gente sabe quando estão nos tratando diferente", disparou o brother para Pitel.

Ainda de acordo com o Rodriguinho, Fernanda ficou diferente após ele ter chamado a atenção dela sobre seu comportamento na casa.

"Ela não quer a gente do lado dela. Ela quer a gente do lado dela falando o que ela quer ouvir. Eu não vou falar o que ela quer ouvir porque não acho certo… A gente só se conhece há um mês. Eu sou uma pessoa que não se mete se você não me pedir. Só faço o que você me pede. O que foi falado para ela foi que ela pediu. Ela mudou tudo, fez do jeito que quis, e a culpa é nossa? Quero que se f*da como ela se sente, porque eu não errei”, afirmou o cantor.

O ex-Travesso disse também que vai mudar sua atitude perante as ações de Fernanda. “Algumas contas sobre Fernanda não fecham. Vamos parar de passar pano porque já entendemos muita coisa da vida dela. [...] Sabemos que isso é coisa de formação e vem do outro lado", pontuou o brother

Em resposta, Pitel concordou com Rodriguinho. "Eu sei o que você quer dizer, mas essa é uma conversa para fora daqui."

Ao final da conversa, o pagodeiro deixou claro que não dará uma segunda chance para uma possível aproximação de Fernanda. "Se tem uma coisa que eu sei, é ser frio. Sei que ela vai querer conversar comigo, e só vou falar: 'Não tem conversa. Você poderia ter me perguntado antes de ficar fria e me tratar mal."