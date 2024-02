BBB 24: Michel entrega preservativo para Giovanna e Bin Laden

No banheiro do BBB 24, Michel diz para Wanessa, Yasmin e Raquele que está rolando algo entre Giovanna e MC Bin Laden no Quarto Gnomo. Yasmin pergunta então se o casal está transando. O professor responde: "Estão quase". Em seguida, o brother comenta que está chateado com os dois e pede: "Vai lá atrapalhar, Yasmin".

A sister chega a abrir a porta do quarto para ver o casal. "Está um em cima do outro", afirma. Depois de Yasmin, Raquele e Wanessa também vão observar os dois. E o professor diz: "Não gosto dessas coisas".

"Deixa namorar", rebate Wanessa. "Aqui não é lugar de namorar", diz o brother. "Lógico que é. Tem camisinha ali...", comenta a cantora. Michel, então, questiona onde pode encontrar preservativo e Raquele vai mostrar. "Eu vou dar para eles", afirma o professor.

Depois, Michel entra no Gnomo e mostra o preservativo para a dupla: "Trouxe para vocês". "Está doido?", questiona Bin.