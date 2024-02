BBB 24: Mulher tatua a expressão 'Calma Calabreso' nas costas e viraliza

A expressão “Calma Calabreso”, usada durante a treta entre Davi e Lucas no BBB 24, rendeu não só na casa como fora do reality. Além dos memes compartilhados nas redes sociais, a frase ganhou as ruas de todo o País e até virou tatuagem. Um vídeo de uma mulher com o bordão tatuado nas costas viralizou nas redes sociais. E pra melhorar, ela ainda é de Salvador (BA).

Segundo divulgado pelo Correio 24 Horas, o tatuador Dlef Tatto conta que a mulher queria fazer uma tatuagem ousada e diferente. "Eu bolei a ideia, mostrei, ela gostou e fizemos. Aproveitei a onda do BBB, com a fala do Davi, e as músicas que também vêm destacando essa frase, e deu tudo certo", contou.

VEJA MAIS

Afinal, o que é ‘calabreso’?

O humorista e influenciador Toninho Tornado criou a expressão e começou a usar como bordão. A palavra é utilizada de forma aleatória para pregar pegadinhas em vídeos nas ruas de São Paulo. O humorista transforma o substantivo feminino em masculino, para fazer parte de suas pegadinhas, incluindo o termo 'calabreso', que viralizou na internet.