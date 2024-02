BBB 24: Esposa de Davi viraliza ao criar lanche "X-Calabreso" na Bahia

A treta entre os participantes Davi, MC Bin Laden e Lucas Henrique, no BBB 24, repercutiu de forma positiva para a esposa do baiano, que soube aproveitar a expressão “calabreso”, usada por Davi durante a discussão no reality.

Mani Reggo, mulher de Davi, tem uma barra de lanches em Salvador, e aproveitou o viral da expressão utilizada pelo marido para criar um novo sabor: o "X-Calabreso”.

Para divulgar a mais recente criação, Mani compartilhou a novidade em uma publicação no X (antigo Twitter). O perfil da esposa de Davi já conta com mais de 307 mil seguidores.

Segundo a empreendedora, o novo sanduíche foi um pedido de muitos fãs de Davi, que elogiaram a sacada de marketing, de transformar calabreso em um lanche. Na publicação, muitos seguidores elogiaram Mani, inclusive marcas grandes, como a Seara.