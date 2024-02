O que é 'Calabreso'? Entenda o significado do meme que virou confusão no BBB 24

Durante uma discussão entre Davi e Lucas Henrique no Big Brother Brasil 24, o uso de um termo gerou mais confusão na casa. O baiano chamou o professor de "calabreso" e outros brothers entenderam como um insulto gordofóbico, mas o significado está longe disso.

A palavra usada por Davi é, na verdade, um meme criado pelo humorista Toninho Tornado. A expressão, que consiste em trocar o gênero de palavras, como "calabreso" (no lugar de "calabresa"), viralizou nas redes sociais.

Toninho Tornado ficou famoso ao participar de pegadinhas na TV e em seu canal no YouTube. O meme de "calabreso" foi criado em uma das pegadinhas.

Além de "calabreso", outros apelidos criados por Toninho Tornado também viralizaram, como "Ludmillo" (no lugar de "Ludmilla") e "Doutor Deolano" (no lugar de "Doutora Deolane"). As expressões pegaram e logo outras pessoas repetiram nas redes sociais.

Reação da web

Embora tenha criado uma confusão dentro do BBB 24, os internautas entenderam que a expressão não se passou de uma brincadeira. Confira as reações:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)