BBB 24: Falta de dente de Wanessa Camargo gera piadas na internet

Wanessa Camargo chamou a atenção de espectadores do BBB 24 após uma imagem mostrar a ausência de um dos dentes molares na boca. A cena foi registrada na última segunda-feira (29), depois de uma gargalhada da cantora que expôs o panorama dentário.

VEJA MAIS

A tomada de cena que revelou a falha dentária ocorreu quando Bin Laden fez uma piada sobre um time de fofoqueiros do reality. Wanessa foi eleita como a participante que "sempre compartilha uma informação".

Wanessa Camargo já passou por outras situações que expuseram a falta de algum dente, ou até mesmo a perda de parte da estrutura dentária.

"Estava no começo do show. Foi bizarro. Um deles caiu, sem eu ter batido na boca, nem nada. Ele simplesmente voou. Normalmente, quando meu dente cai, consigo segurar embaixo da língua, na boca. Nesse dia, ele saiu voando para fora. Por isso comecei a procurar. Fiquei pensando como que eu iria fazer o show inteiro, sem as pessoas olharem para a minha boca. Foi uma situação muito tensa. Eu saí do palco e a equipe achou o dente", confessou ela em entrevista à revista Quem

Na mesma entrevista, ela ainda explicou o motivo de ter problemas com a perda de dentes. "Meus dentes são facetas. Quando o dente é encaixado no próprio dente. Meus dentes reais viraram pinos pequenininhos. Nem tenho mais os dois dentes da frente. De tanto quebrar, fiz essas coroas. É encaixada e tem esse risco de cair. Eu tenho os dentes, mas eles são quase aqueles dentes de leite, de tão pequenos. Fica ridículo", respondeu.

No X, antigo Twitter, muitos usuários e fãs da cantora fizeram brincadeiras com a situação da Wanessa e alguns demonstraram surpresa ao notar a falta do dente.