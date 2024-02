BBB 24: Bolsa de Medicina de Davi vale mais que prêmio atual do reality show

Durante uma dinâmica no Big Brother Brasil 24, o baiano Davi foi premiado com uma bolsa integral em qualquer curso de graduação na Faculdade Estácio. Após vencer a rodada de perguntas, o participante caiu no choro ao ganhar a ação patrocinada. "Cem por cento, integral, véi. Agora só é eu ficar de boa”, comemorou ele, na última segunda-feira (29).

Convidados por Wanessa, Davi e Deniziane conquistaram um curso completo e mais R$ 5 mil cada um. Atualmente, a bolsa vale mais que o prêmio do reality show, que passou a ser R$ 550 mil após a eliminação de Luigi na última terça-feira (30). Nesta edição, o prêmio começou em zero e está passando por reajuste em algumas eliminações.

Faculdade de Medicina x Prêmio do BBB 24

Em uma apuração com a instituição, o UOL foi informado que, no estado da Bahia, a bolsa vale mais que o prêmio atual, tendo o valor da mensalidade maior que R$ 10 mil.

Enquanto o valor atual do prêmio é de R$ 550 mil, o custo do curso completo sem reajuste equivale a mais de R$ 700 mil. A faculdade em Alagoinhas, no agreste baiano, conta com uma mensalidade de R$ 10.450, ou seja, R$ 752.400, considerando os seis anos de curso. Já a unidade de Juazeiro, no Vale do São Francisco, pode chegar a R$ 13 mil por mês, totalizando R$ 936 mil no curso completo, também sem reajuste, com base nos valores de 2024.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da Editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)