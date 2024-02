BBB24: "Calma Calabreso", dono da expressão explica como criou a brincadeira

A expressão “calma, calabreso” veio para ficar. Após ser falada por Davi, no BBB 24, durante uma discussão acalorada, o bordão ganhou imensa repercussão, principalmente nas redes sociais, onde memes são constantemente criados.

Apesar de ganhar mais holofotes com Davi, o bordão foi criado pelo humorista Toninho Tornado. Se divertindo com a situação provocada pelo BBB, ele compartilhou um vídeo para tentar explicar o que significa a expressão.

“Ela quer saber o que significa ‘calabreso’. É o meu bordão! Gente, calma. ‘Calabreso’ é um jeito carinhoso, é um dos meus bordões. É ‘nóis’, Davi”, declarou Toninho, fazendo uma espécie de resposta a um vídeo onde a sister Leidy Elin questiona Davi sobre o significado da expressão.

Ator e também humorista, Toninho Tornado é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas se mudou para uma periferia de São Paulo quando ainda tinha 1 ano de vida. Uma de suas inspirações no ramo da comédia é Mussum, do grupo Trapalhões.

O dono da expressão “calma calabreso”, já trabalhou na televisão. Ele atuou como um dos comediantes no programa João Kleber Show, na RedeTV!. Na oportunidade, ele fazia pegadinhas com pessoas na rua, e foi justamente nestas brincadeiras que ele criou seus bordões. Toninho percebeu que as pessoas ficavam muito irritadas quando ele mudava alguma palavra com letra “a” pelo “o” e vice-versa.

A primeira vez que ele criou a brincadeira foi com um amigo bombeiros, que sempre surgia de ressaca. “Tá meio estressado hoje, ô, delício?”. A reação do amigo o incentivou para que ele continuasse com as piadas com mais palavras, entre elas “calabreso”, “mussarelo” e “lumbrigo”.