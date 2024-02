BBB 24: o que rolou na madrugada desta quinta (08/02)? Festa do líder, trégua entre rivais e DR

A primeira festa do Líder do BBB 24 foi de Fernanda, que aproveitou a oportunidade para mostrar suas habilidades na dança. Além disso, a sister ensaiou uma breve trégua com Beatriz e Alane, marcando o momento em que as três até dançaram juntas.

VEJA MAIS

Porém, o clima ficou estranho entre ela e Pitel, sua principal aliada, depois que as duas tiveram uma DR. Rodriguinho, também integrante do grupinho, declarou que está incomodado com a postura da Líder. E Michel já está acreditando na possibilidade de Fernanda estar sendo vista como a vilã da temporada. Será?

Apesar dos desentendimentos, os brothers dançaram muito ao longo da madrugada, rolou pole dance e até um quase strip-tease. O clima também esquentou entre Giovanna e MC Bin Laden, que resolveram sair da festa para seguir com beijos no Quarto Gnomo - para o incômodo de Rodriguinho.

Momento fofo

No momento em que tocou a música 'Lilás', de Djavan, Pitel e a Líder protagonizaram uma cena fofa amizade. Após Fernanda dizer que quer tanto que as coisas deem certo para suas crianças, Pitel declarou: "Eu te amo, e a gente vai fazer dar certo".

Teve trégua?

Maravilhada com a sua festa, Fernanda elogiou até Alane: "Olha que chique, olha que legal o cabelo da Alane".

Durante a festa, o clima de paz foi tão grande que Fernanda e Alane ainda dançaram juntas, de braços dados e tudo.

No quarto, Alane falou para as amigas que a presença da Fernanda na festa não a incomoda. "A presença dela não me incomoda. Sabe esse negócio do Sincerão de 'incomodar', ela não me incomoda. É uma pessoa que eu vejo na festa, fico feliz por ela. Ela está lá e eu estou aqui e está ótimo", disse a paraense.

Grupo rachado?

Antes do desentendimento, as duas aliadas, Pitel e Fernanda, tiveram uma conversa sobre o grupo do Quarto Gnomo. Fernanda falou sobre Rodriguinho e MC Bin Laden: "Não vem conversar comigo o que ele pensa. Vai falar logo com o Bin, a pessoa que eu não confio nem um pouco".

Tudo teria começado quando Michel, em conversa com Pitel e Raquele, falou sobre a possibilidade de Fernanda estar sendo vista como a vilã da temporada. Os três também falaram sobre MC Bin Laden, e Pitel destacou que ninguém confia no cantor.

Depois dessa conversa, Pitel comemorou para Fernanda: "Michel está se mudando para o Gnomo". Enquanto uma ficava feliz por conquistar um aliado, a outra queria discutir a relação. Fernanda confessou que, às vezes, sente que Pitel e Rodriguinho a tratam de um jeito diferente.

"Parece que eu faço tudo errado, parece que eu sou imbecil, fora de hora, parece que eu não entendo como funciona o enredo do negócio", declarou Fernanda.

Ela revelou que viu pela Central do Líder Rodriguinho e MC Bin Laden conversando de forma que ela entendeu ser sobre ela, e expôs seu incômodo em saber que os brothers conversam sobre ela na sua ausência e Pitel orientou a amiga a conversar com Rodriguinho. Fernanda, então, desabafou:

"Desde a volta do Sincerão [...] Eu não fiquei mal por ter falado. Eu fiquei constrangida depois que vocês demonstraram a opinião de vocês. Parecia que eu paguei um mico na visão de vocês."

Mais tarde, Pitel conversou com a outra parte da história, e seguiu ouvindo lamentos. Desta vez, Rodriguinho reclamou da forma como Fernanda o tratou durante o dia. "Me tratou igual ela tratou o Davi", desabafou. Ele ainda disse que tem medo de estar se 'queimando' fora da casa por ter a líder como aliada.

O brother revelou não se importar mais com o que a Líder está sentindo. "Eu quero que se dane como ela se sente, eu estou preocupado como eu estou me sentindo com isso, porque eu não errei", e dispara: "Quero que se dane como ela se sente".

O cantor seguiu demonstrando algum ressentimento e declarou: "Ela, para mim, é igual a Alane agora. A Alane ainda ri mais pra mim do que ela" .

Enquanto isso na pista de dança...

Na área externa da casa o clima era outro. Dança, muita dança! 💃💃

Teve o Lucas Henrique sensualizando para Rodriguinho e MC Bin Laden. Os brothers fizeram trenzinho no gramado e teve até performance de pole dance e Matteus fazendo strip-tease.

Clima de romance no quarto

Rodriguinho deixou a festa mais cedo para dormir no Quarto Gnomo, no entanto, o brother teve o seu sono interrompido por Giovanna e MC Bin Laden, que resolvem trocar uns beijos no cômodo. Na hora todos riram, mas no fim das contas Rodriguinho saiu reclamando da situação. "Eu acho bem desnecessário", falou.

Pouco depois, no Quarto Gnomo, o casal foi interrompido de novo, várias vezes. Por Yasmin, Wanessa, Raquele, e, por fim, por Michel, que levou um "presentinho" para eles.