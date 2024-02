BBB 24: Fernanda inaugura primeira Festa do Líder da temporada

Marcando a primeira Festa do Líder na temporada do Big Brother Brasil 24, nesta quarta-feira (7) Fernanda teve a sua celebração com os outros brothers cheia de música, brilho, plumas e danças performáticas.

O tema da primeira festa do Líder desta semana é “Burlesco”, um gênero marcado pela dança, obras focadas em sátiras e de tom paródico. A entrada da festa foi marcada pelo hit “Lady Marmalade”, de Christina Aguilera, Mýa, Pink e Lil' Kim.

O início da celebração também ficou marcado por todos os brothers brindarem com a líder Fernanda.

Durante a festa, Fernanda elogiou a sua rival de jogo Alane, que estava na pista de dança. A confeiteira fala como está legal a peruca na cabeça da bailarina e diz que está parecendo a personagem Ariel, do filme "A Pequena Sereia". "Eu nunca tive uma festa. Está lindo. Olha tudo isso. Olha que chique, olha que legal o cabelo da Alane, que ela pegou. Que legal. Olha como a Alane está legal. Parece a Ariel", comentou.

VEJA MAIS

Nas últimas edições, a Festa do Líder acontecia às quartas-feiras, com um evento montado especialmente para o Líder da semana.

Porém, no BBB 24, até a festa desta quarta-feira, ainda não havia acontecido nenhuma festa do líder em exercício, apenas festas sem uma temática e com shows de artistas. A sister Fernanda inaugurou a primeira Festa do Líder da temporada.