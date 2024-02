Fernanda se irrita com dinâmica "O invasor" por usas suas roupas

A atual líder do BBB 24, Fernanda, ficou irritada após a dinâmica “O invasor”, que acabou utilizando algumas peças de roupa da sister na tarde desta quarta-feira (7).

“O invasor” se trata de um dos quadros do reality, onde alguma celebridade é convidada a entrar na casa e gravar alguma ação. A personalidade entrou na casa e espalhou confetes, serpentinas e enfeitou um manequim com um vestido e peças de roupas dos participantes.

Quando percebeu que havia roupas suas no manequim, Fernanda ficou chateada com a brincadeira e se dirigiu para a academia, para treinar sozinha.

Alguns brothers perceberam a irritação de Fernanda e viram Pitel retirando as roupas da amiga do manequim.

"Ela ficou brava, não foi", perguntou Raquele a Pitel. Pitel confirmou com um aceno de cabeça: "Ela é muito chata com as roupas dela".