Rodriguinho diz que ele e seus aliados vão cair um por um

Durante uma conversa no BBB 24, o brother Rodriguinho afirmou que ele e seus aliados irão cair um por um. Ele e as sisters Giovanna Pitel e Fernanda, conversavam sobre as dificuldades para continuar no reality.

Na sua fala, o pagodeiro admitiu que faz coisas que não são bem vistas pelo público, mas justificou a dizendo que era necessário ser daquele jeito.

“É difícil! Para ganhar R$ 3 milhões vai ter que engolir sapinho. Não vai ganhar R$ 3 milhões sendo atiradora de elite, não vai. Ou você acha que eu adoro chamar Marcus e falar: se quiser votar em mim...”, disse o cantor, no começo da conversa.

Fernanda e Pitel concordaram com Rodriguinho e deram risada da forma como ele estava se expressando. O cantor continuou: “Gente, sapo tem que se engolir, isso aqui dentro e na nossa vida inteira. Vai chegar num chefe, seu chefe vai falar: dobra aquilo ali. Você vai ter que dobrar de novo”.

Ao final, o ex-Travessos deixou claro que não vai soltar a mão das aliadas, mas confessou que todos vão acabar sendo eliminados. "Eu não vou abandonar ninguém, estamos juntos. Os vilõezinhos caindo. Vamos todos cair", pontua.