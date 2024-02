BBB 24: Luana Piovani ridiculariza gatilhos de Wanessa Camargo com Davi

Luana Piovani continua publicando comentários em deboche pela postura de Wanessa Camargo no BBB 24. A atriz ironizou os supostos gatilhos da filha de Zezé Di Camargo em relação a Davi no Big Brother Brasil, na madrugada desta terça (06).

Nos stories do Instagram, Piovani comentou que Wanessa tem gatilhos com Davi, mas não com o atual namorado, Dado Dolabella. "Um 'psiu' ativa gatilhos na Wanessa. três 'Maria da Penha' não", diz a postagem compartilhada.

"Marido atual com três [acusações de] Maria da Penha, e fica surtando por birra do Davi. Nem estou assistindo, só de ver os cortes passo raiva", completou.

Luana Piovani postou uma mensagem com deboche a Wanessa Camargo e Dado Dolabella. (Reprodução Instagram)

Luana já ironizou o casal e comparou Davi com Dolabella. "Ainda mais esse homem que fala alto! Que horror! Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo para salvar esse lírio do campo!", escreveu no Instagram no final de janeiro.

Piovani também relembrou a medida protetiva contra o ex-companheiro Dado. Em uma ocasião, após o pedido da justiça pela agressão, os dois estavam no mesmo camarote durante o Carnaval 2009, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, quando o cantor posou para fotos com uma trena, ironizando o fato de precisar manter distância de 250 metros da atriz. Em 2008, Dado foi preso por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).