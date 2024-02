BBB 24: o que rolou na madrugada desta terça (06/02)? Pedido de desculpas, novos alvos e espionagem

A madrugada de terça-feira (6) no BBB 24 foi marcada por DRs e espionagem após o Sincerão. As "flechadas" trocadas entre os participantes geraram muitas conversas pela casa e revelaram novos alvos no jogo. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Treta do "psiu"

Um dos principais embates da semana voltou à tona durante a madrugada. Davi tentou se desculpar com Yasmin pelo "psiu" que soltou para ela durante uma discussão, mas a sister não comprou a sua explicação.

"Só queria te pedir desculpa", diz Davi. "Agora?", questiona ela. "Calma, posso falar? Queria te pedir desculpa, porque assim, o 'psiu' entendo que soa para você e para as pessoas também como uma forma 'cale a boca'. Isso é um costume meu, que eu trago lá de fora. É coisa da minha vida, é de mim", diz o baiano.

"Engraçado que você só está pedindo desculpa só porque agora pontuaram no Sincerão. Você teve o tempo inteiro na casa, você dorme do meu lado e você ignorou", rebate Yasmin.

Após o pedido de desculpas, Yasmin chorou e foi consolada por Lucas Henrique. "É sofrido conversar com ele, porque eu vejo nitidamente ele manipulando as coisas. Te juro, eu vou surtar se não tiverem vendo isso lá fora", afirma ela.

Isabelle é o novo alvo?

Após a dinâmica, Isabelle e Davi conversaram sobre os rumos do jogo. A dançarina acredita que se tornou o alvo da maioria dos brothers, enquanto Davi discorda e afirma que ele é o verdadeiro alvo. "Eu permanecendo no programa, o alvo agora sou eu", declara a manauara.

"Não, você não vai ser alvo. O alvo sou eu", discorda Davi. "Todo mundo pensa que é alvo, mas você não é alvo. Você agora só vai poder ser alvo sabe de quem? Yasmin e Wanessa. Independente de você conversar com elas ou não. Você vai continuar sendo o alvo delas", completa o baiano.

Espiãs do Quarto Fada

Em busca de informações, Beatriz e Deniziane decidiram escutar uma conversa no Quarto Gnomo por trás da porta. As sisters ouviram parte da conversa entre Pitel, Fernanda, Rodriguinho e Juninho. Enquanto se divertiam com a situação, as duas foram flagradas por Juninho e entraram às pressas na despensa.

"Eu escutei a Pitel falando que foi muita gente para lá, estavam falando do Davi, que a Yasmin deu um grito com o Davi... Eles estavam falando coisas assim", revela Beatriz.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)