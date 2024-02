BBB 24: Trocas de farpas marcam o Sincerão na noite desta segunda-feira

E a treta não para na casa mais vigiada do Brasil! Na noite desta segunda-feira (5), os três emparedados, o anjo e a líder participaram do "Sincerão" no BBB 24. Os brothers que participaram da dinâmica foram: Alane, Isabelle, Juninho e Beatriz, que estão na berlinda, Matteus, anjo da casa, e Fernanda, líder da semana. Além de Raquele, Michel, Wanessa e Marcus, que participaram do jogo no gramado devido à nova dinâmica desta semana.

Como funciona o Sincerão?

No Sincerão, apenas os emparedados, anjo e o Líder participam. Enquanto isso, os demais moradores da casa mais vigiada do Brasil assistem tudo da sala, sem poder rebatar nada na hora que os brothers e sisters falam na dinâmica.

Quem votou no Confessionário?

Nesta semana, as pessoas votadas pelos brothers que estão no Sincerão, na última formação de paredão, foram convocados para irem ao gramado. Juntos, todos os participantes presentes no gramado precisaram escolher um participante para flechar o coração com as opções: "Joga sujo", "Merece meu desprezo" e "Fraco".

Michel escolheu "joga sujo" para Davi.



Wanessa escolheu "joga sujo" para Davi.



Raquele escolheu "joga sujo" para Davi.



Marcus escolheu "merece meu desprezo" para Juninho.



Juninho escolheu "jogo sujo" para Alane.



Alane escolheu "jogo sujo" para Fernanda.



Isabelle escolheu "Fraca" para Yasmin.



Beatriz escolheu "jogo sujo" para Fernanda.



Matteus escolheu "jogo sujo" para Juninho.



Fernanda escolheu "jogo sujo" para Alane.



A dinâmica também contou com uma rodada bônus, com a flecha "Quem mais me incomoda".

Marcus escolheu Raquele com a flecha.



Wanessa escolheu Isabelle com a flecha.



Michel escolheu Juninho com a flecha.



Raquele escolheu Alane com a flecha.



Juninho escolheu Yasmin com a flecha.



Isabelle escolheu Matteus com a flecha.



Alane escolheu Juninho com a flecha.



Beatriz escolheu Juninho com a flecha.



Matteus escolheu Pitel com a flecha.