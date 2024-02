BBB 24: Enquetes apontam saída de Juninho e permanência de paraense Alane no 7º paredão

No início da noite desta segunda-feira (5), pesquisas sobre o sétimo paredão do Big Brother Brasil 24, apontam a permanência da paraense Alane no reality. Os dados mostram uma diferença grande da bailarina em relação a Juninho.

Vale lembrar, que a berlinda desta semana é para eliminar um participante, diferente das outras seis que ocorreram, que era para manter o brother ou a sister na casa. Além dos dois, Beatriz e Isabelle também estão emparedadas.

A Votalhada, que faz a média entre as enquetes disponíveis na web, aponta que o motoboy deixa o programa. Com 72,81% dos votos. Os dados foram tirados a partir de 278.928 votantes.

A diferença ente Juninho e Alane é gigantesca, ela aparece com apenas 16,10% dos votos.

Nos perfis de comentaristas do BBB 24, a Votalhada também fez uma média entre os dados das enquetes. Dos 371.198 votantes, Juninho segue como o eliminado, com 64,86%, já Alane tem 30% dos votos.

No UOL, uma enquete que serve de parâmetro para o público quando o assunto é paredão, o carioca está com 46,12% e a paraense com 41,34%. Vale lembrar, que está tem os dados mais atualizados.

Uma das características deste paredão é o embate entre Alane e Juninho desde a última festa, que ocorreu na última sexta-feira (2). O brother tentou flertar com a paraense, que se sentiu incomodada com a investida. Ela expressou a forma invasiva como foi abordada, o que desagradou o brother, que disse ter direito de 'tocar' em mulheres já que é solteiro.

O assunto foi levado para a votação do sétimo paredão, o que envolveu outras pessoas da casa.