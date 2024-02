BBB 24: Isabelle, Beatriz, paraense Alane e Juninho formam 7º paredão; Marcus Vinicius se salva

A paraense Alane está em mais um paredão. Ela, Beatriz, Juninho e Isabelle formam o sétimo paredão do BBB 24. O também paraense Marcus Vinicius se livrou da berlinda formada neste domingo (04).

O quarteto começou a ser escolhido a partir da dinâmica iniciada na quinta-feira (1º), com a Prova do Líder. Além disso, os últimos dias também foram marcados pela Prova do Anjo e Big Fone.

Este Paredão será o primeiro da temporada com voto para eliminar.

Sobre os imunizados, além da Líder, Anny não podia ser votada porquê recebeu o colar do Anjo, já Davi que atendeu o Big Fone e por isso ficou imune. Além disso, ele foi responsável por dividir a casa.

No total, cinco pessoas foram emparedadas.

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

A Líder Fernanda votou em Beatriz. Como a casa estava dividia em grupo um votará no outro. No Quarto Fada estavam: Davi, Alane, Beatriz, Deniziane, Isabelle, Matteus, Michel, Raquele e Wanessa. Já no Quarto Gnomo estavam: Marcus, Giovanna, Lucas, Leidy, Yasmin, MC Bin Laden, Rodriguinho e Juninho.

Nesta dinâmica, os mais votados foram Juninho, Alane e Isabelle. A Líder precisou desempatar entre as mulheres e optou pela paraense.

Em seguida os participantes foram ao confessionário, onde os participantes votarão em pessoas do próprio grupo. As pessoas mais votadas foram Isabelle e Marcus Vinicius.

Marcus Vinicius foi salvo no Bate e Volta.

BATE E VOLTA

Uma prova com um tabuleiro é preciso concluir primeiro a dinâmica para ser salvo do paredão. O vencedor está fora da berlinda da semana e ganha R$ 10 mil.

A ordem do jogo é: 1- Juninho, 2 - Marcus Vinicius, 3 - Alane e 4 - Isabelle.

Marcus Vinicius chega na frente e se salva do paredão.