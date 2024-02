BBB 24: Rodriguinho volta a ameaçar agredir Davi

Após as intensas discussões envolvendo Davi, MC Bin Laden e Lucas Henrique, no BBB 24, Rodriguinho disparou mais uma vez que vai partir para cima do colega de confinamento Davi. Ele fez a ameaça durante uma conversa com amigos, na madrugada desta quinta-feira (1).

“A gente tem que quebrar ele”, disse, se mostrando bastante irritado.

No quarto, junto com Rodriguinho, estavam Juninho, Wanessa Camargo, Bin Laden e Lucas. Eles tentaram acalmar Rodriguinho.

“Ele é menino, ele é moleque, ele vai aprender na vida”, falou Wanessa Camargo. “Mas ele vai apanhar! Eu vou falar isso para ele! Menino é o cacete, ele é folgado, cara. Ele tá querendo provocar mesmo”, incitou Rodriguinho.

O cantor de pagode presenciou parte da briga que envolveu seus aliados e Davi. Rodriguinho salientou que naquele momento sentiu vontade de bater no baiano.

“Eu estava do lado ali, eu estava quase dando uma voadora nele. Aí eu voltei para o quarto e falei: ‘Por que não dei um socão na boca dele?'”, disse.

Irritado, MC Bin Laden também fez ameaças a Davi, mas que seriam concretizadas fora do reality. “O jogo acaba em três meses, mas a vida continua lá fora. Ele acha que eu sou otário, acha que está lidando com louco aqui dentro. Vai nessa”.