BBB 24: Que horas começa o 'Sincerão' desta segunda-feira (5)?

Nesta segunda-feira (5) acontece mais um "Sincerão" no BBB 24, logo após a exibição da novela "Renascer", às 22h25. Participam da dinâmica de hoje os emparedados Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho ao lado da líder Fernanda. O reality show pode ser acompanhado ao vivo na TV aberta e no streaming Globoplay.

O Sincerão substitui o "Jogo da Discórdia" e acontece entre o líder da semana e os emparedados, na parte externa da casa mais vigiada do Brasil. Na dinâmica estreante este ano, os brothers batem um papo com o apresentador Tadeu Schmidt e são questionados sobre outros participantes e suas ações dentro do jogo.

Enquanto os brothers e Tadeu participam do "Sincerão", os outros confinados assistem tudo na sala da casa e não podem responder às perguntas e respostas do game. Na terça-feira (6), um dia após a dinâmica, mais um participante será eliminado e deixa a disputa pelo prêmio milionário do BBB.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)