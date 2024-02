Enquete UOL BBB: Parcial indica eliminação da paraense Alane Dias

O sétimo Paredão do BBB 24 está formado e, pela primeira nesta edição, o voto é para eliminar. Alane, Beatriz, Juninho e Isabelle disputam a permanência na casa. Saiba quem deve ser o primeiro próximo eliminado, segundo a parcial da enquete UOL.

Neste Paredão, o público vota em quem deve sair o programa. O resultado da votação sai na terça-feira (06), mas parciais das principais enquetes do BBB 24 já mostram qual será o resultado da berlinda. Vale ressaltar que as votações expressas nas enquetes não têm influência direta sobre o resultado oficial do programa da TV Globo.

Uma das principais enquetes sobre o reality é organizada pela UOL. A pesquisa do site já chegou a mobilizar milhares de internautas e, por volta de 9h, desta segunda-feira (05), quase 277 mil votos já haviam sido registrados na sondagem.

Na parcial, a paraense Alane Dias aparece como a mais votada para deixar BBB, chegando a 54,17% dos votos, liderando as intenções desde o primeiro momento. A manauara Isabelle aparece em segundo, com 24,29%. Em seguida está Juninho, com 19,39% e Beatriz com 2,15%.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)