BBB 24: entenda como funciona a nova votação do reality, público escolhe quem fica na casa

Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet formam o primeiro paredão do BBB 24. Diferente das outras edição, a votação do programa sofreu alteração. Na nova dinâmica o público escolhe quem deve permanecer no jogo. Resultado será revelado nesta quinta-feira (11), dia da primeira eliminação do BBB 24.

Em anos anteriores se votava para eliminar um participante.

A votação também ocorre de duas formas, através do sistema misto de votação.

O voto da torcida, que funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições, quantas vezes o usuário quiser, e o voto único, onde o usuário poderá votar apenas uma vez por paredão. Cada modelo de votação terá o peso de 50% e o resultado final será a média dos dois formatos.