BBB24: Leidy Elin comenta voto de Davi e chama Isabelle de 'otária'

Marcus Vinicius, Beatriz, Alane, Deniziane, Leidy Elin e Matteus continuam o papo sobre jogo. Agora, eles falam sobre o voto de Davi e opinam sobre o jogo de Isabelle no BBB 24.

VEJA MAIS

"Gente, uma grande loucura tribal esse 'bagulho' do Davi. Estou de cara. Cunhã [Isabelle] uma otária, com um aliado desse eu ia ficar sozinha no jogo", dispara Leidy Elin. "Mas o que ele fez?", pergunta Alane.

"Ele falou que ia votar na Wanessa, chegou na hora, não votou na Wanessa", conta Leidy. "Ele votou em quem?", pergunta a bailarina. "Acho que foi no Michel", responde a trancista. "Aí ia ficar empatado Wanessa e...", reflete Deniziane. "Não, ia direto", pontua Leidy. Marcus Vinicius, então, declara: "Se a cunhã não acordar agora, já era".