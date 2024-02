BBB 24: o que rolou na madrugada desta segunda (05/02)? Tretas, DRs e repercussão do Paredão

A semana no Big Brother Brasil 24 começou com emoções à flor da pele. Após a formação do sétimo Paredão da temporada, o primeiro com voto para eliminar, os participantes protagonizaram tretas e DRs durante a madrugada desta segunda-feira (05). Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Treta no ao vivo

Após a formação do Paredão, o ao vivo foi palco de um barraco entre Alane e Juninho, dois dos emparedados. A paraense não esperou para confrontar o brother sobre uma treta iniciada na última festa. O embate envolveu a polêmica declaração do motoboy de que "pegaria" a bailarina fora da casa. A discussão escalou para acusações e troca de farpas, culminando com Leidy Elin entrando na confusão.

"O que eu tive com a Leidy aqui foi um flerte, que rolou um beijinho no canto da boca, um estalinho". "Sim, você deu em cima da amiga da menina que você deu um selinho", ressalta Alane. "Não, ela me deu um estalinho", defende o motoboy.

"Ah, Juninho! Está se sentindo um gostosão", diz Leidy. "Ninguém quer te pegar, Juninho, para de ser doido", completa Alane.

De quem é a culpa?

A votação no Confessionário trouxe à tona muitas outras DRs pela casa. Michel, após votar em Isabelle, procurou a dançarina para se explicar e disse ter esquecido de que Wanessa era uma opção disponível. No fim, o professor culpou Davi, por ter desperdiçado o voto que poderia salvar a manauara do Paredão.

"Eu não vou levar isso como uma culpa minha. Você pode na sua cabeça pensar: 'poxa, o culpado é Davi'", explica o motorista de aplicativo. "Eu não estou achando você culpado, Davi. Eu só estou achando que você nunca vai pensar em ninguém a não ser em você", disparou Michel.

Os três ainda tiveram uma longa conversa sobre a votação. "A única pessoa que tinha motivos para votar na Wanessa era você", diz Isabelle. "E é a pessoa que quer te ver lá fora", concorda Michel. "Vocês tem que respeitar o meu voto", pede Davi.

No fim da conversa, Davi pediu desculpas à amiga de confinamento, mas mantendo sua postura firme. "Me desculpe se eu troquei meu voto, mas o voto é meu. Eu sei que eu poderia ter votado na Wanessa pra poder salvar você. Mas eu sigo a minha intuição, jogo com a minha razão e firmado sempre no chão, alvo no objetivo", concluiu.

Rusgas entre aliados

Em uma conversa no Quarto Gnomo, os brothers repercutiram sobre a treta entre Alane, Juninho e Leidy. A conversa terminou em uma discussão entre Bin Laden e Juninho, após o funkeiro pedir mais detalhes sobre a confusão. "Você não tem que entender nada", diz o motoboy "A gente só está trocando uma ideia", diz o cantor.

"O Bin se coloca mal várias vezes e aí várias vezes a gente finge que não está entendendo, mas ele é que está com papo de maluco", diz o motoboy. Bin então retruca: "Eu estou com papo de maluco, Juninho? Tu deu ideia em uma mina, depois estava dando ideia em outra mina, na mesma festa, e se complicou sozinho". Juninho, portanto, se defende: "Eu sou solteiro, meu amigo". Enquanto eles discutem, Fernanda e Pitel riem dos brothers.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com