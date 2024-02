BBB24: Davi e Isabelle discutem e brother pede desculpas após a formação do sétimo Paredão

Davi discutiu com Isabelle e Michel no Quarto Magia após a formação do sétimo Paredão, neste domingo (04), e pediu desculpas por não ter evitado que a amiga fosse emparedada.

Michel e Davi discutiram sobre o voto do baiano, que poderia ter salvado Isabelle da berlinda, de acordo com Michel.

Isabelle concordou com Michel, dizendo que o voto de Davi foi 'jogado fora'. Michel questionou o brother também sobre a aproximação dele com as meninas do quarto Fada: "Eu vejo essa atitude sua, querendo se aproximar tanto... Até eles se assustaram. Eu vou vendo o que tá acontecendo. Essa aproximação é forçada de barra por estratégia ou é algo natural?"

O baiano disse para Isabelle que se sentiu culpado. "Você já me conhece, você é a mais próxima de mim aqui dentro. Você me conhece e sabe quem eu sou. Se você chegar lá e me falar: 'Davi, quero me afastar de você, prefiro seguir outra rota', eu super respeito. Vou procurar seguir também a minha rota", disse Davi, que continua:

"Mas, hoje, tenho você com muito respeito dentro da casa. Me desculpe se eu troquei meu voto, mas o voto é meu. Eu sei que eu poderia ter votado na Wanessa pra poder salvar você. Mas eu sigo a minha intuição, jogo com a minha razão e firmado sempre no chão, alvo no objetivo."

Isabelle, então, falou sobre o carinho que tem pelo colega de confinamento. "Eu gosto de você, tenho carinho muito grande por você. (...) Não é sobre a questão de gratidão. O que eu estou falando é que não dá pra conversar de jogo com você, porque a gente pensa completamente diferente. Como sua amiga, eu acho você muito inteligente. Você veio com estratégias. Você realmente pensa no jogo. Acho que daqui, das pessoas, você é quem mais pensa em jogo. E tudo bem. Mas vira um problema quando você quer abrir pra mim o seu jogo."

"Se eu fosse ouvir todo mundo dessa casa que fala de ti pra mim, eu nem mais olhava pra você. Já falaram tanta coisa... E eu não tenho coragem de, como sua amiga, te falar. Muitas vezes eu ouço as pessoas porque elas querem desabafar, eu entro de uma forma muito sutil e defendo o Davi que eu conheço. Que cozinha porque é hobby, porque até isso levantaram. Se eu fosse levar isso em consideração, a gente nem era mais amigo. A nossa amizade ela tá além desse negócio de jogo", finalizou a amazonense.

Michel, então, seguiu defendendo Isabelle, afirmando que Davi não valoriza a parceira de game. "A minha conclusão é que você pensa em você e não pensa nem nos seus aliados nem nas amizades", diz Michel. "Você pensou, primeiro, em comprometimento, a salvar uma pessoa do seu lado, sua aliada. Eu te falei isso na sua cara. Não falei com ninguém. Você nem queria me escutar", pontuou.

O educador, entã, continuou argumentando contra Davi, que ouvia calado. "Eu vejo você querendo se aproximar tanto, já escutei dos próprios, falando que 'time fraco você tira de jogo e tenta mudar o time'. Você falou essa frase não sei quando, nem com quem, mas que já chegaram e falaram para mim. Então, eu vejo essa atitude querendo mudar, se aproximar. Tanto que me falaram, um dia fizeram uma rodinha e perguntaram: 'o que é Davi esta fazendo aqui no meio?' Até eles se assustaram", afirma Michel.