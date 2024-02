BBB 24: Fernanda Bande é a nova líder da semana

A prova do líder do BBB 24, realizada nesta quinta-feira (1º), foi concluída com a vitória de Fernanda Bande, a nova líder da semana Demonstrando bastante destreza, velocidade e com uma ajudinha da sorte, ela foi a melhor participante na disputa, que envolvia a montagem de um “hot-dog” feito com objetos que simulavam o lanche.

A prova foi dividida em duas etapas. Na primeira, cada jogador tinha uma receita diferente de cachorro-quente para ser montado, baseado nos estados do Brasil. Na segunda parte, os participantes que venceram a 1ª etapa precisavam encontrar uma embalagem do hot-dog Seara, que estava guardada em uma geladeira.

VEJA MAIS

A disputa final ficou entre Beatriz, Wanessa Camargo e Fernanda, que precisaram tentar a sorte para escolher a geladeira correta. Fernanda foi a primeira participante e acertou na primeira tentativa.

Após receber o colar da liderança, Fernanda escolheu para o seu Vip os participantes Rodriguinho, Pitel, Geovanna, Bin Laden, Raquele e Michel.

De acordo com a programação adiantada pelo apresentador Tadeu Schimidt, no próximo domingo (4), o Big Fone irá tocar, ao vivo, e quem atender ficará imune. Além disso, este participante terá a missão de dividir a casa em dois grupos.