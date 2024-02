BBB 24: Thiaguinho agita participantes do reality com show envolvente

A noite desta sexta-feira (2) ficou mais agitada no Big Brother Brasil 24 com a realização do show de Thiaguinho, que começou a festa cantando seus maiores sucessos para animar a casa mais vigiada do Brasil.

VEJA MAIS:

O cantor chegou ao palco do reality por volta das 23h10, trajando uma roupa na cor dourada. Para combinar com o músico, todos os participantes da casa também estavam utilizando roupas na cor amarelo.

Diferente de outros shows, Thiaguinho não começou sua apresentação no palco montado da festa. Surpreendendo os Brothers, o pagodeiro surgiu cantando de uma espécie de plataforma, bastante elevada do chão.

A primeira música cantada pelo pagodeiro foi “Falta você”, que deixou os Brothers bem animados e cantando a letra junto com Thiaguinho.

Beatriz era notavelmente a mais animada. Desde a primeira música, a sister já estava dançando bastante e reagindo com muita felicidade a cada nova canção de Thiaguinho.

Até mesmo Rodriguinho, que não se mexeu muito em diversos shows do reality, dançou com muita alegria.

Vídeos que já viralizam nas redes sociais, mostram muitos participantes como se fossem dançarinos do pagodeiro, fazendo movimentos sincronizados enquanto cantavam os sucessos do artista.