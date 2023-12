Thiaguinho reencontra mulher que o ajudou durante show no início da carreira, há 20 anos

O cantor Thiaguinho compartilhou, na última terça-feira (12), ter vivido um ato de amor e generosidade. No perfil do Instagram, o pagodeiro publicou o vídeo de sua entrevista no podcast ‘PodPah’, onde contou sobre uma mulher que o ajudou durante sua estadia no Rio de Janeiro, há 20 anos.

O artista encontrou Isabel, moça que lhe ofereceu uma carona em 2002, durante sua ida para um show na Zona Norte do Rio de Janeiro- época em não tinha sucesso e boas condições financeiras.

VEJA MAIS

“Essa história é muito doida. Eu conheci uma mulher no avião. Ela era bem mais velha que eu, devia ter a minha idade hoje. Eu passei mal no avião, ela veio e me ajudou. Quando a gente pousou ela perguntou: ‘você está melhor?’. Me deu água e passou um paninho na minha testa. Me ajudou mesmo”, disse o cantor durante a participação no ‘PodPah’.

Em seguida, Thiaguinho detalhou algumas partes da história. “Ela perguntou o que eu ia fazer no Rio de Janeiro. Eu falei: ‘Não sou famoso, mas sou cantor. Vou participar do show do Dudu Nobre no Olimpo’ Ela falou: ‘Você sabe chegar lá?’ Eu falei: ‘Não sei, não sou do Rio’. Ela falou: ‘Eu te levo’”.

Preocupada, Isabel ainda levou Thiaguinho para jantar antes de deixar o cantor no Olimpo. “Ela falou: ‘Anota meu telefone. Se você não tiver onde dormir, me liga’”. No dia seguinte, o artista tentou ligar para agradecer a gentileza, mas não conseguiu contato.

Reencontro

Foi aí que Thiaguinho fez um apelo para encontrar Isabel depois de décadas sem poder agradecer pelo ato de amor. “Se você existir Isabel, você entre em contato comigo, apareça em algum show meu, por favor. Se não, vou achar que é um anjo real”, disse ele.

Isabel apareceu com a repercussão da entrevista e entrou em contato com o cantor. A mulher ainda disse que sempre contou a história, mas ninguém acreditava.

“Hoje, todo mundo quando vê suas postagens me fala. 'Olha aqui, você poderia procurar ele'. Só que eu não quero nada em troca! Se você quiser realmente me encontrar, os meus filhos e minha nora estão colocando aí para você que sou eu”, afirmou ela.

Thiaguinho finalmente conseguiu agradecer a ajuda através de uma mensagem publicada nas redes sociais.

“Que bom que existem pessoas como você no mundo! Você mostrou naquela noite que você é instrumento de Deus... Tô muito feliz que te encontrei para agradecer pelo carinho com aquele menino. [...] Obrigado um milhão de vezes! Não vejo a hora de te encontrar”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)