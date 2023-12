Julio Cesar saiu de casa há duas semanas após fim do casamento com Susana Werner

No dia 30 de novembro, Susana Werner intrigou seus seguidores ao postar um vídeo refletindo sobre traição. "O cara traiu a si próprio, ele traiu a própria família, traiu as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perde tudo, não é você", dizia ela. Muita gente ficou sem entender o motivo da postagem, mas já era um sinal de que as coisas não iam bem.

VEJA MAIS

Porém, o que muitos não sabiam era que Julio Cesar tinha acabado de sair de casa quando o vídeo foi postado por ela. O ex-goleiro decidiu pelo fim do casamento de 21 anos, que gerou um casal de filhos, e se mudou para um novo endereço em Lisboa.

Desde maio, quando Susana Werner tornou pública a primeira separação do casal, eles vinham tentando se acertar. Nos últimos meses, no entanto, a relação teria se desgastado de vez. A amigos, Julio Cesar confidenciou que o rompimento desta vez é definitivo. "Ele disse que não tem mais volta", entregou uma fonte ligada ao agora ex-casal.