Após dois dias, Susana Werner reata casamento com Julio Cesar: 'Fomos precipitados'

Durou apenas dois dias a separação de Susana Werner e Julio Cesar. O casal anunciou a volta na tarde desta terça-feira (23), retomando a relação que já dura 21 anos.

No último domingo (21), a ex-atriz e hoje empresária escreveu uma postagem falando sobre o fim da união e anunciando que a decisão havia sido tomada em comum acordo pelos dois . Porém, hoje, ela editou um post que tinha feito mais cedo no Instagram e anunciou a novidade, dando a entender que os dois teriam conversado e decidido dar uma nova chance à relação.

Suzana postou uma foto com a frase "Insistir no amor sempre será a reposta certa". Na legenda, os agradecimentos: "Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família".

A postagem sobre o término postada dois dias atrás foi apagada do feed de Susana. Em 2022, o casal renovou os votos matrimoniais. Eles são pais de Giulia, de 17 anos, e de Cauet Werner, de 20, que joga nas categorias do Rayo Vallecano, time da Espanha.