Susana Werner anuncia separação de Júlio César após 21 anos: 'muita tristeza'

A notícia da separação da atriz e empresária Susana Werner com o goleiro Júlio Cesar pegou os fãs de surpresa na manhã deste domingo, 21. O casal estava há 21 anos junto.

Quem falou sobre o assunto foi a própria Suzana. Ela usou seu perfil no Instagram, para informar sobre o rompimento por meio de postagem. Inclusive, ela usou fotos da família que os dois concluíram para falar sobre a tristeza da separação.

Susana e Julio são pais de filhos juntos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos.

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu ela.

Filho fala sobre separação dos pais, Susana e Julio. (Instagram)

Nas redes sociais, Cauet também comentou sobre a separação dos pais e pediu respeito neste momento familiar. “Venho aqui informar que a situação dos meus pais é algo que eu não tenho nada a ver, pois sou somente filho e quero o melhor para os dois. Só peço um pouco de respeito e que por favor não me mencionem em nada, nem a mim e nem a minha irmã, por favor. Nós estamos bem, vida que segue. Beijo e abençoado domingo a todos”, declarou.

Susana e Julio se casaram em 2002. Em 2014, eles se mudaram para Portugal onde ela é dona do salão de beleza Queen's Life Beauty. Ela abriu mão da carreira de atriz para seguir ao lado do marido.

Em 2018, o casal passou por uma crise no casamento, quando o goleiro foi contratado pelo Flamengo. "Homens são egoístas...", disse ela na época.