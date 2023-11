Susana Werner reflete sobre traição e internautas especulam indireta: ‘Isso é para quem?’

Susana Werner, esposa do ex-goleiro Júlio César que chegou a anunciar o fim do casamento e reatou dois dias depois, compartilhou vídeos refletindo sobre traição em seu perfil no Instagram.

"Vamos falar sobre esses narcisistas que existem, vamos falar sobre traição de todos os modos. A gente tem visto traições com mulheres, com finanças da família…”, iniciou a empresária nos stories.

O debate continuou em uma publicação no feed da antiga atriz. "O cara te enganou, te traiu, traiu a família, os filhos, deu mal exemplo à filha? Quem foi traído não foi você, foi ele mesmo. O cara traiu a si próprio, a própria família, as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perdeu tudo, não é você", completou.

Por fim, Susana aconselha mulheres a serem fortes e seguirem seu próprio caminho: "Vai doer, mas vai passar... Deus livra, e você segue”.

Nos comentários, alguns internautas especulam sobre quem ou o que teria motivado o discurso da empresária, que rebateu afirmando que servia para homens e mulheres.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)