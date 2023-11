Ana Castela é a artista mais ouvida no Spotify Brasil em 2023; confira o ranking

A sertaneja Ana Castela foi a artista mais ouvida no Spotify Brasil 2023. O serviço de streaming divulgou o aguardado Wrapped - retrospectiva do ano - e a boiadeira apareceu no topo da lista. Ana ainda teve a música "Nosso Quadro" em primeiro lugar das mais ouvidas do ano, no país. No ranking global, a compositora de 20 anos foi a 93ª cantora mais ouvida.

O sertanejo dominou o ranking das músicas mais escutadas, aparecendo em quatro posições entre os cinco artistas ouvidos no streaming. Em segundo lugar, logo abaixo de Ana Castela, está a dupla Henrique & Juliano, seguida de MC Ryan SP, Marília Mendonça e Jorge & Mateus.

Dois anos após a morte, Marília Mendonça também aparece em outra categoria. Com "Leão", a goiana lidera com a música mais tocada no país.

Confira as listas do Spotify Brasil:

Artistas mais escutados

Ana Castela; Henrique & Juliano; MC Ryan SP; Marília Mendonça; Jorge & Mateus.

Músicas mais escutadas

"Nosso Quadro" - Ana Castela; "Leão" - Marília Mendonça; "Erro Gostoso" - Simone Mendes; "Bombonzinho" - Israel e Rodolffo e Ana Castela; "Seu Brilho Sumiu" - Israel e Rodolffo e Mari Fernandez.

Álbuns mais escutados

"Escolhas, Vol. 2" - Zé Neto e Cristiano; "Let's Bora, Vol. 2" - Israel e Rodolffo; "Dos Prédios Deluxe" - Veigh; "Manifesto Musical" - Henrique & Juliano; "Dos Prédios" - Veigh.

Podcasts mais populares

Podpah; Mano a Mano; Café da Manhã; Psicologia na Prática; Não Inviabilize.

Artistas brasileiros mais escutados no exterior

Alok; Anitta; Crazy Mano; Mc GW; Mc Menor do Alvorada.

Gêneros musicais mais escutados

Sertanejo; Arrocha; Pop; Funk; Trap brasileiro.

Top 5 playlists mais escutadas

Top Brasil; Esquenta Sertanejo; Funk Hits; Potência Sertaneja; Paredão Explode.

