Ana Castela e Gustavo Mioto se beijam no palco do Teleton

Ana Castela e Gustavo Mioto se beijaram no palco do Teleton, no SBT, no último sábado (11). O casal reatou o namoro há pouco tempo e estreou na televisão durante a maratona de evento beneficente. Ana e Gustavo se beijaram após um desafio proposto pela apresentadora Gabi Cabrini.

Ela desafiou os namorados a se beijarem se o valor de doações chegasse a R$ 6 milhões enquanto os cantores estivessem no palco. Quando o placar ultrapassou a meta, Ana Castela e Gustavo Mioto cumpriram a promessa.

Gustavo já havia feito muitos elogios para Ana. "Vim aqui porque eu disse que tinha uma surpresa e a minha surpresa é uma grande contribuição pra festa, é uma grande contribuição pro Brasil. Chegou agora e está sentando na janelinha de todos os recordes aí (...) A minha contribuição canta muito e tem um sorriso lindo: Ana Castela."