Ana Castela passa por cirurgia estética de ‘rinomodelação’ e compartilha fotos com seguidores

A cantora e compositora Ana Castela compartilhou em seu Instagram, na noite de ontem (13), que fez um procedimento estético no nariz: uma rinomodelação – técnica de preenchimento com ácido hialurônico na área tratada. A foto surpreendeu os seguidores. Nos stories ela compartilhou o antes e depois.

VEJA MAIS

A boiadeira estava feliz gravando os vídeos que mostravam o antes do resultado da intervenção no nariz e disse: “gente, tá vendo?! Vou fazer isso aqui [aponta para o nariz], porque tenho um leve quebra-molas, que se o carro passar...”, disse Ana Castela.

A artista complementou explicando como ficaria o seu nariz: ”A Júlia só vai fazer ele ficar reto, mais nada, gente! Não quero fazer mais nada na minha cara”, continuou.

Com o resultado da rinomodelação e com os adesivos de sustentação no nariz, Ana declarou: ”o ruim é que tem que sair assim né gente?! Mas, ficou lindo, maravilhoso, super, super natural, do jeitinho que eu queria. Viu?! Não era nada de mais”, comentou.