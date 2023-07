Rinomodelação: o que é, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético

A rinomodelação ou bioplastia nasal é um procedimento estético que tem como objetivo corrigir imperfeições no nariz. É uma alternativa menos invasiva e mais rápida do que a rinoplastia tradicional, com sessões de 20 minutos com ácido hialurônico.

O ácido é aplicado em pontos estratégicos, sem a necessidade de cortes e devem ser refeitos com um intervalo de 30 dias. Por isso o O Liberal.com montou um guia para você entender melhor o que é a rinomodelação, mostrar antes e depois, os benefícios e o valor das aplicações.

VEJA MAIS

O que é a Rinomodelação?

A rinomodelaço é um procedimento estético de correção para quem tem algumas imperfeições no nariz e quer neutralizá-las, sem necessidade de cirurgia. O método pode proporcionar um nariz mais simétrico, com uma ponta mais projetada ou arrebitada, e melhorar o perfil facial. Entre os benefícios estão:

- Correção de pequenas assimetrias e irregularidades no nariz;

- Melhora do perfil do nariz, tornando-o mais harmonioso com o rosto;

- Correção de pequenas deformidades após traumas ou cirurgias prévias;

- Resultados mais rápidos, com menor tempo de recuperação em comparação à cirurgia.

Antes e depois da rinomodelação:

Para que serve a rinomodelação?

A rinomodelação é indicada para pessoas que desejam fazer pequenas correções estéticas no nariz, como disfarçar uma leve curvatura ou elevar a ponta, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica mais invasiva.

Qual o valor da rinomodelação?

Valor da rinomodelação pode variar de acordo com o profissional, a região geográfica e a extensão do procedimento. Geralmente, é mais aceitável em comparação com uma cirurgia de rinoplastia tradicional, pois não envolve despesas hospitalares e anestesia geral. O preço sai entre R$ 1.400 e R$ 2.000.

É importante ressaltar que a rinomodelação não é indicada para todos os casos. Em situações em que a correção é mais complexa ou envolve questões funcionais, a rinoplastia cirúrgica pode ser a melhor opção. Portanto, é essencial consultar um complicado plástico ou médico especializado em estética facial para avaliar o caso individualizado e recomendar o tratamento mais adequado. A segurança e a qualidade dos resultados dependem da escolha de um profissional experiente e qualificado.