Unha em gel: o que é, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético

As unhas em gel têm conquistado cada vez mais espaço no mundo da estética, tornando-se uma opção popular para quem busca unhas longas, bonitas e duradouras. Além de um visual sofisticado e bem cuidado, as unhas em gel proporcionam um aumento e uma superfície lisa e brilhante. Para a estruturação das unhas em gel, cada sessão dura - em média - de 2 à 3 horas. A manutenção pode ser feita de quinze a vinte dias.

A durabilidade é uma das principais vantagens desse método, podendo ficar semanas sem lascar ou descascar. O O Liberal conversou com a nails designer Renata Andrade, que já tem mais de 20 anos no mercado de cuidados com as mãos e pés e quatro anos com a técnica das unhas em gel. Veja o que é, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético.

O que é unha em gel?

A unha em gel é um procedimento que consiste na aplicação de uma camada de gel sobre as unhas naturais, endurecendo-as e proporcionando um aspecto polido e impecável. A nails designer Renata Andrade destaca, ainda, a naturalidade e a resistência dessa técnica. "As unhas em gel podem ser utilizadas com ou sem esmaltes, sendo ideal para mulheres que possuem suas unhas fracas", disse.

No entanto, assim como qualquer técnica estética, existem benefícios, riscos e considerações a serem feitas antes de se submeter ao processo. "Entre as atenções é bom ressaltar que esse alongamento não deve ser feito em unhas com machucado nas extremidades", reforça a profissional.

Para que serve a unha em gel?

As unhas em gel servem para manter um visual sofisticado e bem cuidado das mãos, proporcionando um aumento no comprimento das unhas, além de uma superfície lisa e brilhante. A durabilidade é uma das principais vantagens desse método. É um atrativo para pessoas que possuem unhas fracas e quebradiças, que tendem a se partir facilmente.

Veja alguns resultados:

(Divulgação / Renata Andrade)

(Divulgação / Renata Andrade)

(Divulgação / Renata Andrade)

Entre as recomendações estão:

- não colocar as unhas na boca;

- não fazer força ou pressão nas unhas;

- evitar usar esmaltes que mancham;

- não arrancar as unhas sozinha;

- ter cuidado ao abrir latas ou puxar descarga

- fazer a manutenção regularmente

Vale reforçar que a aplicação inadequada das unhas em gel pode levar a danos nas unhas naturais, como enfraquecimento, descamação e até mesmo infecções fúngicas. É aconselhável procurar um profissional qualificado e experiente, que siga as normas de higiene e segurança, evitando o risco de infecções.

Qual o valor do procedimento estético?

Em relação ao valor do procedimento, os preços podem variar dependendo da localidade, do profissional e do salão de beleza escolhido. Geralmente, o preço fica de R$ 160 a R$ 200, a primeira aplicação e R$ 100 a manutenção.