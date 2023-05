Limpeza de pele: o que é, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético

A limpeza de pele é um procedimento estético queridinho nos dias de hoje, por ser seguro e eficaz para retirar cravos e espinhas, além de trazer vários benefícios a longo prazo, como a hidratação local da pele. O tratamento é recomendado para qualquer tipo de pele, sem distinção de gênero ou idade, e pode ser repetido mensalmente, a depender do caso clínico.

Para além dos benefícios físicos, se submeter a esse procedimento também pode aumentar a autoestima e deixar a pele mais saudável. O OLiberal.com entrevistou uma profissional da área para tirar possíveis dúvidas sobre esse procedimento estético. Veja o que é a limpeza de pele, cuidados antes e depois, os benefícios, para que serve e os custos do serviço.

O que é a limpeza de pele?

A limpeza de pele é um procedimento de estética facial. O objetivo é fazer uma higienização mais profunda, possibilitando a retirada de sebo em excesso, sujicidades, comedões (cravos) ou os processos inflamatórios (espinhas). De acorco com a tecnóloga em estética e cosmético, Daniely Carneiro, que é especialista em dermoestética e cosmetologia, o método serve para fazer uma assepsia e pode ser associado com outros procedimentos, como o peeling.

“A limpeza de pele serve como preparação. Abre o caminho para que os próximos procedimentos sejam realizados e que tenham melhores performance na hora de serem aplicados. Seja ele de rejuvenescimento, acneico ou tratamento para mancha”, disse a profissional.

A esteticista diz ainda que é comum associarem a limpeza de pele à higienização facial, mas que são métodos diferentes. “Antigamente a gente ouvia que uma clínica oferecia limpeza de pele profunda e outra limpeza de pele simples. Isso acontecia porque as pessoas tinham em mente que uma simples higienização, como passar o sabonete, esfoliante e loção era considerada uma limpeza de pele simples. E não, na realidade só pode ser considerada limpeza de pele se junto com o procedimento de higienização, esfoliação, vier também a técnica de extração”, reforça a profissional.

Quais os benefícios a limpeza de pele?

A limpeza de pele dura, em média, uma hora. Cada sessão pode ser repetida mensalmente, a depender da avaliação do paciente. Entre os benefícios estão:

- limpeza facial;

- retirada de acnes e cravos;

- renovação superficial da pele e retirada das células mortas;

- hidratação, revitalização e regeneração da pele;

- melhora do aspecto da pele;

- melhora na autoestima.

O que acontece antes da sessão de limpeza de pele?

Antes mesmo de iniciar o procedimento, a esteticista Daniely Carneiro explica que o serviço tem algumas etapas:

Avaliação: objetivo de identificar as necessidades;

Teste de produtos: iderntificação de possíveis produtos que possam gerar alergias ou irritações;

Escolha da técnica: a depender de como esteja a pele do cliente, pode-se usar maquinário e aplicar outros tratamentos, como a ozonioterapia para tratamento inflamatórios ou o peeling para o rejuvenecimento facial.

Quais os cuidados após a limpeza de pele?

Como qualquer procedimento facial é imprescindível a utilização do protetor solar. “Mesmo que não esteja fazendo nenhum procedimento é preciso inclui-lo na rotina. Pode acontecer também de que na esfoliação - mesmo que de leve – pode ocorrer alguma lesão, o protetor ajuda nessa barreira de maiores danos”, reforça.

Além do protetor, é preciso continuar com um sabonete próprio para rosto, de acordo com o tipo de pele, um creme para peles maduras e ressecadas ou um fluido para peles com tendência a oleosidade. O uso pode ser diário.

Quanto custa uma sessão de limpeza de pele?

O custo de um procedimento de uma limpeza de pele vai depender da forma como o profissional realiza o método. Se usa cosméticos mais específicos, tem aparelhos ou faz um trabalho de hidratação e revitalização com produtos próprios. Mas, em geram, o curso sai em torno de R$ 100 até R$ 250.