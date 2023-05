Depilação a laser: o que é, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético

Estética, higiene ou alergias. Há vários motivos particulares para fazer a retirada dos pelos corporais. E uma das técnicas mais indicadas é a depilação a laser, tanto pela segurança, quanto a durabilidade.

Mesmo tendo se tornado popular nos últimos dias, e com máquinas cada vez mais potentes, há quem possa pode ter dúvidas sobre esse procedimento estético. É por isso que o OLiberal.com montou um guia para falar sobre os benefícios, recomendações, antes de depois além da média de preços ofertados no mercado da depilação a laser. Confira!

O que é a depilação a laser?

A depilação a laser nada mais é do que a projeção de ondas de luz via equipamento, por meio de raio laser, que é capaz de chegar à raiz dos fios, cauterizando o bulbo capilar (pé da raiz). Os raios são atraídos pela própria melanina. O objetivo desse método é enfraquecer os pelos fazendo com que eles não nasçam mais.

A depender das áreas, depilação a laser é indolor e tem média de tempo de 5 a 20 minutos. Por se tratar de um tratamento, são necessárias várias sessões – ao menos dez, a cada 40 dias – para ter o resultado desejado, que é pele lisa e saudável. Vale reforçar que o método é eficaz, comprovado cientificamente e que não polui o meio ambiente.

Recomendações

A depilação a laser pode ser realizada em todo o corpo, com exceção:

Do uso em sobrancelhas;

Das pessoas com problemas crônicos na pele;

Das pessoas com tratamentos de pele, como ácidos;

Das grávidas.

Para que serve a depilação à laser?

Além da eliminação de pelos, o laser também funciona como forma de tratamento, para:

Foliculites; Hipertricose, que é o desenvolvimento exagerado de pelos em qualquer parte; Hirsutismo, que é o excesso de pelos na mulher; Pelos encravados; Acnes; Cisto pilonidal.

Veja o antes e depois da depilação alaser?

(Reprodução / site / Clínica Scopus)

Quais os cuidados após os procedimentos a laser?

Não há uma recomendação específica, mas a pessoa que faz tratamento a laser deve evitar:

Exposição ao sol durante o tratamento;

Roupas apertadas, principalmente peças íntimas;

Perfumes ou outros produtos cosméticos, na área tratada.

Enquanto isso, não se esqueça do protetor solar, de cremes de hidratação ou a base de corticoides – para possíveis inchaços – e se depilar um dia antes da sessão.

Qual o valor da depilação à laser?

As áreas mais procuradas para a depilação à laser são a região íntima – virilha e ânus, pernas inteiras, meia perna, rosto – buço, barba ou mesmo a lateral da face, costas, tórax, abdômen, faixa de barba e glúteos. O valor depende diretamente do tamanho da área e a quantidade de sessões a serem realizadas.



Há clinicas que faz o preço de forma unitária, com custo de R$150 por área. Mas há pacotes para axilas, por exemplo, que saem cerca de R$500, 10 sessões. A mais caras são pernas, costas e tórax, podendo ultrapassar os R$ 2000, 10 sessões, cada.