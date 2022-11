Mateus Solano fala sobre suas preferências na depilação íntima

Mateus Solano fez confidências intimas para Tatá Werneck durante sua participação no "Lady Night", do Multishow. O programa foi exibido na noite desta terça-feira (29).

Em um quadro com perguntas, o ator falou sobre as experiências e preferências no âmbito sexual, porém, a diferença para os outros programas, é que nesse caso as respostas são dadas por meio de metáforas e com muito humor.

Tatá quis saber como Mateus prefere a área íntima feminina: "Já fez uma trilha de mata densa e teve que abrir no facão? Ou prefere mais uma área desmatada?".

"Não, não, eu gosto de uma mata densa. Florestada ou reflorestada", admitiu Solano, rindo bastante.

A apresentadora quis saber se o convidado já havia recorrido a aditivos na hora do sexo: "Tens energia renovável ou já usou uma bateria artificial para te auxiliar?"

"Nem sempre a energia elétrica é suficiente. Então, às vezes, num carro híbrido, tem que entrar a gasolina", confessou Mateus.