Youtuber Léo Picon mostra processo de depilação a laser no ânus; veja

O youtuber, modelo e empresário Leo Picon mostrou em um vídeo no Instagram, nesta terça-feira (13), o processo de depilação que fez em algumas partes do corpo, inclusive no ânus. O youtuber costuma ser polêmico e mostrar muito da sua rotina para os mais de 4,1 milhões de seguidores na rede social. As informações são do Metrópoles.

Antes de mostrar o processo, ele conversa com os seguidores e explica tudo o que vai acontecer: “Hoje, por exemplo, vou fazer faixa de barba, axilas, virilha e ânus. O principal motivo de raspar com o laser foi para não precisar ficar raspando (com mais frequência)… Quando eu ia viajar, saía de casa sem pelo, passavam uns dias, já tinham pelos e eu precisava levar a maquininha. Dá um trabalho e, às vezes, o pelo incomoda. Às vezes, não é muito bem-vindo. Vocês viram que eu vou fazer o ânus, que é uma situação muito legal”, falou Picon.

Em seguida, Léo deita de bruços e, ainda gravando com o celular, fala para os seguidores. “É isso, vamos quebrar o tabu”, disse.