Modelo faz tatuagem íntima e divulga vídeo do momento

A modelo Jill Hardener seguiu a moda lançada por Anitta de tatuar a região íntima! Em vídeo divulgado no Instagram, a loira surge sentada com as pernas abertas, enquanto o tatuador faz o seu trabalho com agulhas. As informações são do Observatório G.

Assista:

“Deve ter doído muito fazer tatuagem aí”, disparou um seguidor. “Jamais mostraria algo assim”, criticou uma internauta. “Essa ganhou da Anitta”, disse um brasileiro, ao aludir à cantora Anitta.

A cantora de Honório Gurgel também surpreendeu ao aparecer fazendo uma tatuagem íntima em seu ânus, em vídeo divulgado na plataforma erótica OnlyFans. A famosa também revelou ter tatuado a sua vagina.