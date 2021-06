Aos 67 anos, Rita Cadillac planeja fazer tatuagem inusitada em parte íntima

Rita Cadillac, que completou 67 anos no último domingo (13), e não tem tatuagens pelo corpo, revelou que pretende fazer uma "pimentinha" em um lugar inusitado: no bumbum. A informação foi divulgada em entrevista ao colunista Leo Dias.

Durante o bate papo, a ex-assistente de palco do programa Cassino do Chacrinha, contou que passou o aniversário mais quietinha ao lado da família e amigos, com direito a um almoço especial para os mais próximos.

Como a data comemorativa também é Dia de Santo Antônia, Cadillac contou que foi à missa e pegou um pãozinho abençoado para colocar no pote de arroz para me trazer prosperidade e fartura, como manda a tradição. “Vou aproveitar que é Dia de Santo Antônio e vou fazer uma simpatia. (Risos). Estou na pista, mas é bom às vezes, sabe? É legal estar casado, é gostoso demais namorar, mas, com a pandemia, a gente se acostumou a ficar sozinho e eu estou gostando. Às vezes, preciso estar sozinha”, afirmou.