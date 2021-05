Rita Cadillac diz que topa um encontro com Gretchen em Belém; confira

A dançarina, cantora e atriz Rita Cadillac participou do "Égua do Babado!", nesta quarta-feira (26) e falou de vários episódios de sua vida e da saudade que está de Belém. Rita já participou de vários Círios e tem história no Pará. Ela foi a primeira artista a se apresentar na Serra Pelada, região de garimpo no sudeste do estado, rico em metais preciosos.



Rita disse que está com vontade de retornar a Belém para comer Tambaqui e outras delícias da cidade e, quem sabe, até encontrar a rainha do rebolado, Gretchen, que atualmente mora na capital paraense. Por muitos anos surgiram relatos de que as duas tinham uma certa rixa. Rita explicou tudo durante a conversa.



A artista também falou do momento difícil da pandemia e sobre a nova forma de gerar conteúdo em aplicativo adulto e lucrar também, já que ela está impossibilitada de fazer shows em decorrência do novo coronavírus. Quem quiser saber de todos os detalhes da conversa é só acessar o IGTV de oliberal.com