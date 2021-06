Anitta ousa com maiô cavado e exibe tatuagem íntima: 'Delícia'

O clima nas redes sociais de Anitta ficou elevadíssimo depois que ela compartilhou uma sequência de cliques sensuais. Segundo a matéria do UOL, a funkeira chamou atenção dos fãs ao mostrar a tatuagem de coração feita do lado esquerdo do bumbum.

Posando com um maiô cavado que também deixava os seios em evidência, a famosa foi muito elogiada pelos seguidores no Instagram. "Poderosa", destacou uma das fãs. "Estou apaixonado", apontou outra.

Outros famosos como Nicole Bahls e Gabily também usaram os comentários para destacar a beleza da artista. "A patroa está on", destacou outro seguidor na sequência. Anitta está na República Dominicana participando das gravações de seu novo clipe, "Mon Soleil".