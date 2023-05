Harmonização facial: o que é, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético

A harmonização facial tem sido um dos procedimentos estéticos mais procurados entre jovens e adultos, famosos ou anônimos. O método visa deixar o rosto mais simétrico, corrigir imperfeições, preservando as características naturais do indivíduo. O procedimento tem técnicas personalizadas, duralidade limitada e resultados perceptíveis no mesmo dia.

No entanto, é fundamental buscar profissionais qualificados, entender que requer cuidados pós-harmonização e manutenção adequada. Pensando nisso, e por se tratar se um programa de estética recente, OLiberal.com trouxe um guia para falar sobre os benefícios, recomendações, o antes e o depois, além da média de preços ofertados no mercado.

O que é a Harmonização Facial?

A Hamonização Facial é um procedimento estético que garante resultados rápidos, sem necessitar de cirurgia. O método é personalizado de acordo os desejos do paciente, levando em consideração a estrutura óssea, a musculatura facial e as proporções estéticas. Entre as substâncias injetadas - a serem definidas pelo profissional responsável - estão o ácido hialurônico, a toxina botulínica e o colágeno.

Cada sessão dura em média 30 minutos. É necessário uma anestesia local e são injetadas as microagulhas. Os locais mais comuns são:

- mandubula;

- malar;

- mento;

- nariz;

- lábios;

- supercílios.

Confira alguns antes de depois:

Para que serve a harmonização facial?

A harmonização facial é recomendada para homens e mulheres que desejam melhorar a estética facial, corrigir imperfeições e sinais de envelhecimento. Pessoas insatisfeitas com o formato do nariz, queixo retraído, lábios finos, sulcos nasogenianos ou outras características que afetem sua autoconfiança podem se beneficiar do procedimento.

Quanto tempo dura uma harmonização facial?

A duração do procedimento de harmonização facial varia de acordo com as técnicas utilizadas e as áreas tratadas. Geralmente, de um a três anos. O procedimento estético pode ser reaplicado.

Quanto custa uma harmonização facial?

A depender das áreas e do profissional, o custo da harmonização facial fica entre R$ 5.000 a R$ 20.000.