Geisy Arruda revela gastos milionários em procedimentos estéticos

Em entrevista ao programa Fofocalizando, Geisy Arruda abriu o jogo sobre os procedimentos estéticos e os valores exorbitantes que pagou para mexer em seu corpo. A artista contou que já gastou um milhão de reais com toda a manutenção que fez para garantir a forma que esbanja hoje e afirmou que valeu cada tostão.

"Minha cirurgia íntima foi um baque na sociedade, chocou o mundo. Eu achei tudo tão incrível. O pós é terrível. Você não pode ter relação durante dois meses", revelou Geisy.

Além disso, a artista contou que grande parte de sua renda atual vem do OnlyFans, plataforma de assinatura de conteúdo adulto, e que já tirou três dígitos lá. "Eu fui uma das primeiras brasileiras logo em seguida da Anitta", destacou.

Vale lembrar que o nome de Geisy Arruda ficou conhecido em 2009, quando foi expulsa da faculdade por usar um vestido rosa considerado inadequado pelos colegas. Sobre o episódio, a artista contou que não se achava "piriguete" na época. "Eu me achava livre", avaliou.

"A burrice, a agressividade e a maldade deles me fizeram ser quem eu sou e estar onde eu estou agora. Quando as pessoas me abordavam, abraçavam e falavam: você não fez nada... É tão legal ser querida, adorada, ser acalentada, foi ali que eu peguei o gosto pela fama", destacou a loira.