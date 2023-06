Criolipólise: o que é, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético

A criolipólise tem ganhado destaque como uma opção eficaz e não invasiva no combate à gordura localizada. O procedimento estético consiste em resfriar as células de gordura em baixas temperaturas o suficiente para induzir a sua destruição gradual. As sessões podem ser feitas por esteticistas em várias partes do corpo, assim como a repetição para aumentar o resultado. Cada sessão de criolipólise dura em média 35 a 60 minutos, dependendo da área a ser tratada. Isso permite que os pacientes retornem às suas atividades diárias imediatamente após o procedimento.

No entanto, é fundamental buscar profissionais qualificados e respeitar o tempo entre uma sessão a outra, além da continuidade no pós-tratamento. Pensando nisso, OLiberal.com trouxe um guia para falar sobre os benefícios, recomendações, o antes e o depois, além da média de preços ofertados no mercado.

VEJA MAIS

O que é a criolipólise?

A criolipólise é um procedimento estético focado na quebra de gordura localizada e não necessida de cirurgia. Pode ser feito no abdômen, flancos, coxas, torax e braços. O resultado é progressivo e pode ser associado a massagens modeladoras.

Em uma máquina, o aparelho consegue "sugar" a pele e resfria, localmente, a uma temperatura que pode chegar a -7º C. Toda a gordura é eliminada pelo organismo de forma natural e controlada, entre semanas e meses, a depender do orgasnismo.

Quais os benefícios da criolipólise?

Entre os principais benefícios da criolipólise estão:

- Redução da gordura localizada;

- Pós-procedimento indolor e sem anestesias;

- Resultados naturais;

- Sessões rápidas.

Veja alguns antes e depois da criolipólises:

Qual o custo da criolipólise?

O custo da criolipólise pode variar dependendo de vários fatores, como a clínica escolhida, localização geográfica e a área a ser tratada. Geralmente, os preços são determinados por sessão e podem variar do pacote. No geral, o procedimento estético varia de R$ 400 a R$ 1000.

Quais as indicações da criolipólise?

A criolipólise é recomendada para pessoas que possuem áreas de gordura localizada que são resistentes a dieta e exercícios. É importante ressaltar que o procedimento não é uma solução para perda de peso geral, mas sim para modelar o corpo e melhorar a aparência de áreas específicas.

No entanto, nem todos os pacientes são ideais para o tratamento. Atenção para os indivíduos com condições médicas pré-existentes, como:

- crioglobulinemia;

- urticária ao frio;

- hérnias abdominais.

Vale essencial consultar um profissional qualificado antes de iniciar o procedimento.