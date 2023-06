Carboxiterapia: o que é, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético

Em busca de melhorias estéticas, muitas pessoas recorrem a uma ampla gama de tratamentos disponíveis no mercado. Entre eles, destaca-se a carboxiterapia. Trata-se de uma técnica que ganhou popularidade devido aos seus resultados impressionantes no tratamento da flacidez, celulite, estrias, gordura localizadas e na revitalização da pele no pós-cirúrgico.

Uma das importâncias desse tratamento é que a reação do gás injetado no organismo é capaz de melhorar a circulação e oxigenação dos tecidos promovendo benefícios estéticos. Veja o que o que é a carboxiterapia, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético.

O que é a carboxiterapia?

A carboxiterapia é um procedimento estético não cirúrgico que envolve a introdução controlada e subcutânea de dióxido de carbono medicinal (CO2) na pele por meio de pequenas agulhas. Essa terapia atua estimulando a circulação sanguínea local e melhorando a oxigenação dos tecidos, proporcionando uma série de benefícios estéticos.

Os resultados da carboxiterapia podem ser surpreendentes quando se trata de transformações antes e depois. Uma das aplicações mais comuns é o tratamento da celulite. O CO2 injetado no local afetado promove a quebra das células de gordura, estimula a produção de colágeno e elastina, e melhora a aparência da pele com aspecto de casca de laranja, resultando em uma pele mais lisa e tonificada.

Onde a carboxiterapia pode ser aplicada?

A carboxiterapia é amplamente utilizada para reduzir medidas e gordura localizada. As principais áreas são:

- abdômen;

- coxas;

- braços;

- costas.

Veja alguns antes e depois:

Para que serve a carboxiterapia?

A carboxiterapia é feita por sessão e pode ser associada com outros procedimentos estéticos. Normalmente, a cada sessão dura 15 minutos, a depender da quantidade de áreas. O resultado também depende do metabolismo da pessoa, mas desde as primeiras aplicações já é possível notar o resultado. Normalmente, a carboxiterapia serve para:

- melhoria da aparência de estrias;

- diminuição rugas;

- quebra de gordura;

- controle da flacidez cutânea.

Qual o valor da carboxiterapia?

O valor da carboxiterapia pode variar dependendo da clínica, localização geográfica e quantidade de sessões necessárias. Geralmente, a carboxiterapia é realizada em sessões semanais ou quinzenais, com um total de 10 a 20 sessões recomendadas para resultados mais expressivos. É essencial consultar um profissional qualificado para avaliar suas necessidades individuais e estabelecer um plano de tratamento adequado. Mas osprocedimentos podem ser encontrados entre R$ 300 a R$ 500, os pacotes.